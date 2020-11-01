Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti

01.11.2020 00:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 01:05

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti

İZMİR - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Koca'ya ziyaretinde, İnci Okan'a ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Edanur Doğan eşlik etti.

16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavisi devam ediyor.

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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