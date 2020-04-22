Bakan Koca, Ebeler Haftası'nı kutladı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ebeler Haftası'nı kutladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ebeler Haftası'nı kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne babalar adına kutlarım" dedi.Ebelik Haftası, her yıl dünyada 21- 28 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.

Kaynak: DHA