Bakan Koca, Ebeler Haftası'nı kutladı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ebeler Haftası'nı kutladı.
22.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:27
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ebeler Haftası'nı kutladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne babalar adına kutlarım" dedi.Ebelik Haftası, her yıl dünyada 21- 28 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.
Kaynak: DHA