Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor
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Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor

07.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:43
Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, "Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında" dedi.

Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR"

Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek riskin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 5 il için bir uyarı daha: Yüksek risk devam ediyor

TÜRKİYE'DE SON DURUM

7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 420'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 103'e, toplam hasta sayısı ise 545 bin 711'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5017 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye, ağır hasta sayısı ise 5836'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 5 il için bir uyarı daha: Yüksek risk devam ediyor

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 717 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 545 bin 711 olarak görünüyor.

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