Bakan Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt
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Bakan Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Sağlık

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt geldi. Bu yaklaşımın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma süreci ile ilgili Edirne'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İDDİALARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Tam kapanmanın olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığı müjdesini veren Koca'nın asıl gündeminde ise "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddiası vardı. Bu söylentilere sert tepki gösteren Bakan, "Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"TEST SAYISININ DÜŞMESİ, VAKA SAYISININ DÜŞMESİNİN SONUCUDUR"

Bakan Koca, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Türkiye'de hastaneye müracaat eden kişi sayısı yarı yarıya düşmektedir. Bu nedenle test sayısının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin nedeni değil sonucudur. Kısmi düşüşü tam kapanmayla etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, il yöneticilerimiz ve sağlık ordumuzla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hedefimiz hasta sayısı ve hastane yükünü azaltmak..."

EDİRNE'DE VAKALAR YARI YARIYA AZALDI

Edirne'deki son duruma da değinen Koca, "Edirne'de vaka sayısı yarı yarıya azaldı. Edirne aşılama çalışmalarını da başarıyla yürütüyor. Salgını yenmek için aşılamanın önemi büyük. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan 'Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor' iddialarına yanıt
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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