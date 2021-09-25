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Koronavirüs risk haritası Bakan Koca'yı üzdü: Bugün renksiz bir gün

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medyadan sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çift doz aşılamayı gösteren haritada bugün kategori değiştiren il olmadığını belirterek "Renksiz bir gün" paylaşımı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından çift doz aşılama oranını gösteren risk haritasını paylaşarak ilginç bir mesaj yazdı.

Koca paylaşımında, "Bugün renksiz bir gün, kategori değiştiren ilimiz yok. İkinci doz aşılarla haftaya Covid-19 risk haritamızı iyileştirelim!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan şaşırtan paylaşım: Bugün renksiz bir gün

Sağlık Bakanlığı'nın Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye, dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.

Koronavirüs risk haritası Bakan Koca'yı üzdü: Bugün renksiz bir gün
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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