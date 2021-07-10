Bakan Koca'dan 'sağlıkçı anneden sağlıkçı kızına aşı' paylaşımı
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Bakan Koca'dan 'sağlıkçı anneden sağlıkçı kızına aşı' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'sağlıkçı anneden sağlıkçı kızına aşı' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hemşire Şule Tınas'ın, radyoloji teknisyeni kızı Sıla Tınas'a Covid-19 aşısını yaparken çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hemşire Şule Tınas'ın, radyoloji teknisyeni kızı Sıla Tınas'a Covid-19 aşısını yaparken çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hemşire Şule Tınas, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aşı biriminde görev yapıyor. Kızı Sıla da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni. Çocukluk çağı aşılarından bugüne Sıla'nın aşılarını annesi yaptı. Covid-19 aşısını da" dedi. 


Bakan Koca'dan 'sağlıkçı anneden sağlıkçı kızına aşı' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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