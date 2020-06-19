Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan LGS ve YKS esnasında uygulanacak sokağa çıkma çağrısına ilişkin 81 ilin belediye başkanına çağrıda bulundu. Koca, sokağa çıkma yasağı olsa da belediye otobüslerinin tam randımanlı çalışması konusunda belediye başkanlarından ricacı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günü sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü yapılacak sınavla ilgili Twitter adresi üzerinden bir paylaşımda bulundu. Belediye başkanlarına seslenen Bakan Koca'nın her zamanki nahif üslubunu kullanması ise dikkat çekti.

KOCA'NIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İSTİRHAMI

Koca paylaşımında, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA