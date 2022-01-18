Bakan Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir'de bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşirenin iki saldırgan tarafından darbedilmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Saldırganların gözaltına alınması üzerine Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir hastanede gerçekleşen olayda, yakınlarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren kişiler, 2 aylık hamile olan hemşireyi çevredekilerin "Yapmayın, kadın hamile" feryatlarına rağmen feci şekilde karnına vurarak darbetmişti.

BAKAN KOCA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"MEMMUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bir sonraki paylaşımında ise Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." dedi.

TUTUKLANDILAR

24 yaşındaki Gülhan D.'yi karnına vurarak darbeden Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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