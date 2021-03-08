Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi
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Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi

08.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:31
Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Kadınlar Günü için bir paylaşım yaptı. Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı" ifadelerine yer verdi. Koca'nın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sözlerine "Kadınlar bizi bağışlasın" diyerek başlayan Koca, "Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi" dedi.

"SEVGİYLE YEŞERTTİKLERİ AYNI ÖZENLE KORUNMADI"

Açıklamalarına devam eden Koca, "Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Koca'nın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi

"DÜNYAYA İYİLİK VE GÜZELLİK KATAN TÜM KADINLARIN GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

İçişleri Bakanı Soylu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir paylaşım yaptı. Soylu, "Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi
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