Bakan Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli
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Bakan Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli

08.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda, Çin aşısıyla ilgili sonuçlar ve aşı planlaması ele alındı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Koca, Çin'den gelen Sinovac aşısının ara sonuçlarının güvenli olduğunu belirterek "Onay sürecini başlattık. 60 yaş üzerinde kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor" dedi.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.

Koca, "Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli
Bakan Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli
Haber Yorumları (1)
HASAN: Tükiyeye getirilen 25 bin Alman aşısını kimlere yaptınız?Onu da açıklarsanız seviniriz
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