Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız - Haberler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korona verilerine ve aşılama çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktaran Koca, yeni bir gelişmeyi de aktardı.

Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız

"DÜNYADA İLK OLACAK"

Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kabine Toplantısı, Fahrettin Koca, TURKOVAC, mRNA, Sağlık, Haber

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