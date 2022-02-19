Bakan Koca: 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı

ELAZIĞ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Muğla ve Konya'da 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldığını, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan hava ambulansı ile Konya'da yeni açılan merkeze sevk edildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Muğla'da Eğitim ve Araştırma ve Konya'da Şehir Hastanesinde 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı ve açık kalp ameliyatları başladı. Merkez sayımız 13'e ulaşmış durumda. Hayırlı olsun" dedi.