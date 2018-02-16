Bakan Kaya Kilis'te

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'te terör örgütü PYD/PKK tarafından düzenlenen saldırıda hasar gören Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu ve aynı camide ibadet ettikleri sırada yaşamını yitiren terzi Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak'ın ailelerini ziyaret etti.

Kaya, terör örgütü PYD/PKK'nın Çalık Camisi'ne gerçekleştirdiği roketli saldırıda ibadet ettikleri sırada yaşamını yitiren Aydemir ile Tabbak'ın Aşıt Mahallesi'ndeki evlerini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Çalık Camisi'de incelemelerde bulunan Bakan Kaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan olayla ilgili bilgi aldı.

Kaya, terör örgütünün roketli saldırısında zarar gören bir lokantayı da ziyaret ederek, onarılan iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kaya'ya, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve diğer ilgililer de eşlik etti.