Bakan Kasapoğlu: "Sizin Gözlerinizle Görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rıza Özel başkanlığındaki Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Başkan Özel'in yanı sıra Başkanvekili Osman Altınışık ile Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Oğuz Gümrükçü, Özgür Şahiner'den oluşan TFMD heyeti, Bakan Kasapoğlu'na Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasında Spor Toto Özel Ödülü'nü kazanan Alper İşmen'in fotoğrafını hediye etti.

Başkan Rıza Özel, Bakan Kasapoğlu'na derneğin çalışmaları ve mesleğin sorunları hakkında bilgi verdi. Rıza Özel, hayata geçirdikleri projelerle gençleri fotoğrafın usta isimleri ile buluşturduklarını söyledi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin çalışmalarını Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminden itibaren yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Foto muhabirleri ve kameramanlar, tarihin yakın tanıkları. Kamuoyu sizlerin gözü ile görüyor. 15 Temmuz'da da, Türkiye'nin ev sahipliğindeki spor organizasyonlarında da, ülke olarak bizleri sevince boğan Ampute Millilerimizin Dünya Şampiyonluğunda da sizler halkın gözü oldunuz. Sizin gözlerinizle görüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin hayata atılmasında daha sosyal bir yapı ile kendilerini ifade etmelerinin önemine inandıklarını belirterek, bu alanda yürütülen projelerini aktardıktan sonra, Türkiye Foto Muhabirler Derneği'nin gençlere yönelik, özellikle fotoğraf eğitimlerine ağırlık vermesini istedi. - ANKARA