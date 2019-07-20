Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan Çitak'ı telefonda tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak ile telefonda görüştü. 57 ülkeden 57 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarısının devamını diledi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

BAKAN KASAPOĞLU, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı kutluyorum. Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de bu güzel başarısını sık sık tekrarlamasını ümit ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA