Bakan Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu'nu inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu'nu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

07.08.2020 20:56 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Denizli'nin Çivril ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Huriye Yıldırım Anne Camisi'nin açılışını yapıp kentten ayrıldı.

Uşak programı kapsamında yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, şantiye sahasında yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 kalkınma hedefleri doğrultsunda memleketin her köşesindeki işlerin bir an önce bitirilmesi için arazide gerekli incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Memleketin her köşesine hizmet ederek kalkınmasına katkıda bulundularını ifade eden Karaismailoğlu, "Uşak'ta devam etmekte olan projelerimizle ilgili vali, milletvekili ve belediye başkanlarımızla birlikte istişarelerde bulunuyoruz. Devam eden projelerle ilgili gerekli şantiye incelemelerini yaparak işlerin bir an önce hızlanması için gerekli talimatları veriyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, kentte yapımı devam eden 5 projeyi kısa sürede bitireceklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bunlar içinde en önemlisi olan Uşak Çevre Yolunun başlaması biraz uzun zaman aldı. Fakat mevcut arazideki kamulaştırmalar nedeniyle maalesef biraz uzadı. Ama belli kesimlerde yol tamamlandı. İnşallah bu kamulaştırmalarla birlikte hızlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl içerisinde inşallah buraya gerekli ödenekleri ayırıp Uşak Çevre Yolunun bir an önce bitirilmesini sağlayacağız."

Arazide yaptıkları incelemelerde çevre yolunun ne kadar önemli olduğunu ve kent için ne kadar gerekli olduğunu yerinde anlamış olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, buradaki hassasiyetlerini önemle devam ettireceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Uşak'ta ilerki yıllarda nelerin gerekli olduğunu ihtiyaçların ne olduğunu bir program dahilinde yeni ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili projelere devam edeceklerini belirtti.

Memleketin her köşesinde ulaştırma altyapı projelerinin devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız projeler özellikle insan hayatına değdiği, insan yaşamını kolaylaştırdığı ve yaşam kalitesini arttırdığı için çok önemli. Ayrıca bizim yaptığımız projeler bölgeye istihdam sağlıyor, üretimi, tarımı ve turizmi arttırıyor. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri bir an önce hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunları da yerel idarecilerimizle birlikte koordinasyon içinde tamamlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi vatana millete hizmet etmek bir nasip meselesidir. İnşallah biz de o nasibe ulaşırsak en büyük bizim için mutluluk o. Bizim yaptığımız işlerden vatandaşımızın duyacağı mutluluk bizim için en büyük hayır duasıdır. İnşallah bu doğrultuda işlerimizi bitirmek için canla başla çalışıyoruz."

Karaismailoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Ulubey Belediyesini ziyaret ederek belediye başkanı Veli Koçlu'dan bilgi alıp Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulunup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu'nu inceledi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Kültür Sanat
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Dünya
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu'nu inceledi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 21:05:03. #1.15#
title