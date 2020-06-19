Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi
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Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, "Buralar yıllar önce terörle anılıyordu.

19.06.2020 22:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, "Buralar yıllar önce terörle anılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi." dedi.

Şırnak'taki temaslarının ardından Siirt'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Eruh ilçesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve yetkililerce karşılandı.

Belediyeyi ziyaret eden Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Siirt-Eruh kara yolu Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör dolayısıyla tamamlanmayan 350 metre uzunluğunda ve orta ayak yüksekliği 72 metre olan köprüde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, bölgede devam eden yol yapım çalışmalarını incelemek üzere Cizre'den başladıkları geziye Siirt ile devam ettiklerini söyledi.

"Cudi Dağları'nı tüneller ve viyadüklerle deldik"

Bölgenin kalkınması için çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Cizre-Şırnak arasındaki yol şantiyemizde ilk toplantımızı yaptık. Cizre-Şırnak arasında çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Cudi Dağları'nı tünelle, viyadüklerle delerek geçtik. 2x2 ?konforlu yolu vatandaşlarımızın kullanımına açtık??." diye konuştu.

"Terörün kafasını ezdik"

Bulundukları bölgenin daha önce terörle anıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şırnak-Eruh arasındaki yol çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda da Eruh-Siirt arasındaki çalışmaları incelemek üzere şantiyemizde toplantımızı yaptık. Malumunuz buralar yıllar önce terörle anılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi. İnşallah vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Karaismailoğlu, daha güzel yatırımlar, daha güzel işler yapma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Zarova Köprüsü'nün önemli bir mühendislik çalışması olduğunu belirten Karaismailoğlu, köprünün gelecek eylül ayında açılışının yapılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu ulaşım yatırımlarını inceledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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