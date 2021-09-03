BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞU AN İÇİN TEHLİKE KONTROL ALTIMIZDA
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞU AN İÇİN TEHLİKE KONTROL ALTIMIZDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Aishath Nahula arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Aishath Nahula arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. Ardından iki ülke arasında Hava Hizmetleri Anlaşması imzalandı. Törenin ardından Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizin Suriye sınırlarının 110 kilometre güneyinde elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu ve Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Şu an için tehlike kontrol altımızda, bütün tedbirlerimizi aldık dedi.

İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ve Maldivler birbirinden coğrafi açıdan uzak olmakla birlikte, hem ikili düzeyde, hem de uluslararası platformlarda yakın ilişkilere sahip iki ülkedir. Bu günkü toplantımızda, değerli mevkidaşımla özellikle sivil havacılık ve deniz taşımacılığı alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Bu alanlardaki ilişkilerimizi daha da ileriye götürme noktasında neler yapabileceğimiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Denizcilik alanında, başta deniz emniyeti ve gemi inşa hususlarındaki iş birliği olanakları olmak üzere, birlikte atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik. Uluslararası örgütler nezdindeki ilişkilerimizi ele aldık. Anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzenlemektedir. Anlaşma ayrıca, ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğimizin daha ileri bir düzeye getirilmesine de katkı sağlayacaktır. Anlaşmamızın ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek '12'inci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na Aishath Nahula'yı davet etti.

ÜLKEMİZE ULAŞMIŞ HERHANGİ BİR KİRLİLİK YOK

İmza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Karaismailoğlu Geçtiğimiz son pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin Suriye sınırlarının 110 kilometre güneyinde elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu ve Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık. Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimiz aldık, römorkörlerimiz, denizlerimiz ve kirlilikle mücadele gemilerimiz bölgede. Özellikle bu sabah itibariyle 13 TIR araçlarımız, ekipmanlarımız İskenderun'u çevirmiş durumda, ülkemize ulaşmaması için. Bu kirlilik konusunda ülkemiz çok tecrübeli, biz bütün hazırlıklarımızı bunlara göre yapmıştık. Çünkü biz, 2020 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 78 milyon ton ham petrol geçişini sağlıyoruz. Burada olabilecek olumsuzlukları karşı hazırlıklarımızı almış teyakkuz durumunda bekletiyoruz. Bütün bilgi ve birikimi şu anda Hatay İskenderun ve Akdeniz için, bu kirliliğin ülkemize gelmemesi için bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İnşallah ülkemize zarar vermeden bu işi de üstesinden gelmek için büyük bir çaba göstermekteyiz. Şu an için tehlike kontrol altımızda, bütün tedbirlerimizi aldık diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞU AN İÇİN TEHLİKE KONTROL ALTIMIZDA
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞU AN İÇİN TEHLİKE KONTROL ALTIMIZDA
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞU AN İÇİN TEHLİKE KONTROL ALTIMIZDA
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞU AN İÇİN TEHLİKE KONTROL ALTIMIZDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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