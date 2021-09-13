Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü - Haberler
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Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için bulunduğu Tekirdağ'da esnafları girdi. Girdiği bir berber dükkanında Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri herkese kahkaha attırdı.

Bir dizi ziyaret için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.

BAKANIN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Kapaklı'da bir açılışa katılan Bakan Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu esnada bir berber dükkanına giren Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri kahkaha tufanına neden oldu.

Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

ESNAFLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Esnafın halini hatırını soran Bakan Karaismailoğlu, hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.

Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

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Haber: Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü - Haberler
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