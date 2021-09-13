Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için bulunduğu Tekirdağ'da esnafları girdi. Girdiği bir berber dükkanında Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri herkese kahkaha attırdı.
Bir dizi ziyaret için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.
BAKANIN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU
Kapaklı'da bir açılışa katılan Bakan Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu esnada bir berber dükkanına giren Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri kahkaha tufanına neden oldu.
ESNAFLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Esnafın halini hatırını soran Bakan Karaismailoğlu, hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.