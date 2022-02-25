Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli Büyükşehir'i ziyaret etti

OSMANİYE (Bültenler) - İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye Varyantı Açılış Töreni için ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve Başkan Vekili Yaşar Çakmak eşlik etti.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Karaismailoğlu'nu Kocaeli'de misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, Büyükşehir'in ulaşım ve alt yapı alanında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakanlığın Kocaeli'de çok önemli yatırımları olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, ''Değerli Bakanımıza proje ve yatırımlarımıza verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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