Bakan Karaismailoğlu, Çankırı'da ilçe belediyelerine ziyarette bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Çankırı'da ilçe belediyelerine ziyarette bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Çankırı'da ilçe belediyelerine ziyarette bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı'da ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı'da ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Çankırı'daki Kurşunlu-Korgun ve çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, daha sonra Korgun, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü ilçe belediyeleri ile Yaylakent ve Saçak belde belediyelerine ziyarette bulundu.

Belediye başkanlarından ilçe ve belde hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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