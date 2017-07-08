Bakan Işık Sünnet Olan Şehit Çocuklarına Makam Aracını Verdi

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık şehit Astsubay Ömer Burak Öğüt'ün sünnet olan çocukları Berk ve Bora Öğüt için makam aracını tahsis etti. Şehidin çocukları, Bakan Işık'ın tüller ve balonlarla süslenen makam aracı ile gezerken, polis ekipleri eskortluk yaptı.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, mayıs ayında makam aracını Hakkari'de şehit olan üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan'a sünnet aracı olarak tahsis etti. Bakan Işık bu kez makam aracını 3 yıl önce Cengiz Topel Askeri Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Kartepe İlçesi yakınlarında düşen askeri helikopterdeki 4 şehitten biri olan şehit Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün 2 oğlu için tahsis etti. Bakan Işık'ın makam aracı tül ve balonlarla süslenerek İpekyolu Mahallesi'nde bulunan evine geldi.



Şehit çocukları 6 yaşındaki Bora ve 4 yaşındaki Berk makam aracına bindi. Şehidin eşi Edanur Öğüt ve çocuklarının bulunduğu makam aracına polis araçları eskortluk yaptı. Oluşan düğün konvoyu ile önce Sultan Baba Türbesi'ne gidildi. Edanur Öğüt,oğulları Bora ve Berk ile birlikte türbede dua etti. Daha sonra türbeden ayrılarak Gölcük'te tur atılarak eve gelindi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş çocukları evin bulunduğu sokakta karşılarken, Çocuk Mehteran Takımı marşlar çaldı. Sünnet olan çocuklar midilli atlara bindirilerek evin önüne götürüldü. Daha sonra konuklara ikramlarda bulunuldu.



- Kocaeli