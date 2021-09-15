BAKAN GÜL VE GÜRCÜ MEVKİDAŞI ORTAK MUTABAKAT İMZALADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, iki ülke arasında ortak mutabakata imza attı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Gül, ilk olarak başkent Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya geldi. Bakan Gül ve heyeti, daha sonra Gürcü heyet ile birlikte görüşme yaptı.

GÖRÜŞMEDE ADLİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Görüşmede adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekilerek, bunun ikili ilişkilere yapıcı katkıda bulunacağı bildirildi. Bakan Gül, ikili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye'deki Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımları aktardı, terörle mücadelede adli iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Gürcistan Adalet Bakanı Bregadze ise bakanlığın önceliğinin adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması, insan haklarının güçlendirilmesi ve mevzuat altyapısının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda Gül ve Bregadze, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Gürcistan Adalet Bakanlığı arasında ortak mutabakatı imzaladı. İki bakan imza törenin ardından Gürcistan Adalet Bakanlığının Kamu Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI BAKAN GÜL'Ü KABUL ETTİ

Adalet Bakanı Gül daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi. Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Başbakan Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ile egemenliği, Avrupa-Atlantik entegrasyonu konularında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Başbakan Garibaşvili ile toplantısından sonra Bakan Gül ve beraberindeki heyet, Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze ile bir araya geldi.

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