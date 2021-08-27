Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
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Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi

Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, taksicileri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, taksicileri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Çocuk Adalet Merkezi protokolü ve Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı için açılışı için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Adliye Sarayı yakınlarında yer alan Adalet Taksi Durağını ziyaret ederek çay içip taksicilerin sorunlarını dinledi. Bakan Gül, taksicilerin ilettiği sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi
Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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