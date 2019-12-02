Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...
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Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

02.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:48
Bakan Gül:

Adalet Bakanı 'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...
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