Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.
02.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...