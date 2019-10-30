Bakan Gül: "Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir"

Bakan Gül: "Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir.

30.10.2019 11:05
Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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