Bakan Gül: "Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir"

30.10.2019 11:05

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA