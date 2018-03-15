Bakan Faruk Özlü'yü Kdz. Ereğli'ye Davet Etti

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü, Kdz.Ereğli ve Ormanlı'da çeşitli açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere davet ettiklerini belirtti.

Milletvekili Çaturoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kdz.Ereğli İlçe Başkanımız Fatih Çakır ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ile bir araya gelerek Bakanımızı Kdz.Ereğli ve Ormanlıda çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kdz. Ereğli'ye davet ettik. Bakanımız Faruk Özlü, programının durumuna göre Nisan ayı içerisinde Kd.zEreğli'yi ziyaret edeceklerini ifade ettiler. Bizleri kırmayarak davetimizi kabul ettiği için Bakanımız Faruk Özlü'ye teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK