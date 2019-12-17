Bakan Ersoy: "Yaratılanı anlamak için Yaratıcı'nın kılavuzluğuna sığınmak en doğru yoldur"
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA...
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü
İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şeb-i Arus Töreni'ne katıldı.