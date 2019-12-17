Bakan Ersoy: "Yaratılanı anlamak için Yaratıcı'nın kılavuzluğuna sığınmak en doğru yoldur"
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Bakan Ersoy: "Yaratılanı anlamak için Yaratıcı'nın kılavuzluğuna sığınmak en doğru yoldur"

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA...

17.12.2019 21:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:17

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması

Konya Valisi Cüneyit 'ın konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şeb-i Arus Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Ersoy: "Yaratılanı anlamak için Yaratıcı'nın kılavuzluğuna sığınmak en doğru yoldur"
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