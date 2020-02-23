Bakan Ersoy, Kars'ta turizmcilerle bir araya geldi

23.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:52

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ta turizmcilerle toplantıda bir araya geldi.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı.

Toplantıya eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Milletvekili Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve turizmciler katıldı.

Kaynak: AA