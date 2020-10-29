Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı
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Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı

29.10.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:58
Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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