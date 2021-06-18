Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)

ZİYARETLERDE BULUNDUHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa Valiliği'nde Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ise Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi.