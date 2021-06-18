Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)
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Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)

Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

ZİYARETLERDE BULUNDUHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa Valiliği'nde Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ise Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa Valiliği'nde Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ise Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Daha sonra Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Elvan, buradan AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçti. Partililerle toplantı yapan Elvan, ardından kara yoluyla İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA,


Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)
Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)
Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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