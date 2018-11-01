Bakan Dönmez Partililerle Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından çiçek ve Balıkesir yöresine ait peynirlerin bulunduğu sepet hediye edilen Bakan Dönmez, şeref defterini imzaladı. Balıkesir'de çok iyi bir şekilde karşılandıklarını söyleyen Bakan Dönmez ardından partililerle basına toplantı gerçekleştirdikten sonra uçakla Balıkesir'den ayrıldı. - BALIKESİR