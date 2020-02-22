Bakan Dönmez: Enerjide üretim kadar yerlileştirmeye de önem veriyoruz (2)

22.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:19

BAKAN FATİH DÖNMEZ: AK PARTİ MİLLET VE MEMLEKET DERDİNDE OLAN PARTİDİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kayseri ziyaretinde Valilik, Büyükşehir Belediye ziyaretlerinin ardından AK Partinin Siyaset Akademisi açılış programına katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin millet ve memleket derdinde olan parti olduğunu söyledi.

Siyaset Akademisi açılış töreninde konuşan Bakan Fatih Dönmez, "Ben sandık görevlisi olarak göreve başladım. Mahalle temsilcisi babam, İl Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan idi. Kesintili, kısıntılı vesayet dönemi, vaktimizi ve nakdimizi çalmış götürmüş. 18 yıldır birtakım girişimler olsa da istikrarın hakim olduğu bir dönemi yaşadık. Milletin derdi ile dertlendik. O düşünmeden analiz edip sorumluluğu getirmek zorundayız. Başarımızın en büyük nedenlerden birisi budur" dedi.'HAKKI VE HAKİKATI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Bakan Dönmez Siyaset Akademisinde konuşmasını şöyle sürdürdü;"AK Parti kurulduğu günden bu yana beldelerde ve kentlerde hakkı ve hakikati anlatmak için yola çıkmış bir partidir. 'Önce Millet, Önce Memleket' diyerek, büyük fedakarlıklara yol açmış bir partidir. Dün bize engel olmaya çalışanlara karşı durdu isek, bugün de buna karşı çıkacağız. Ak Parti siyaseti hizmet yarışı olarak görmektedir. AK Parti milleti ile en güçlü bağa sahip, milletin dertleri ile dertlenen bir partidir. AK Parti'nin başarısında milletimiz ile güçlü bağ var. Bizim için başkasının ne dediği değil milletimiz ne dediği önemli. AK Parti hayal olan birçok reformu hayata geçirdi. AK Parti sayesinde izole yaşayan insanlar genele yayıldı. Milletimiz toplumsal gelirden daha fazla pay almaya başladı."'SON 17 YILDA BÜYÜK PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Türkiye son 17 yılda çok büyük bir değişim yaşadığını söyleyen Bakan Dönmez, "Kazanımları, her türlü engellemeye rağmen millet iradesi belirledi. Bugünlere tek tek vesayetleri ortadan kaldırarak geldik. Eski sistem üretmek değil öğütmek üzerine tasarlanmıştı. Türkiye'nin her yerinde mega alt yapı projeleri ile Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz. Son 17 yılda birçok projeyi hayata geçirdik. Biz imar etmenin derdindeyken birileri yıkma derdindeydi. Ömürleri boyunca bir ağaç dikmemiş insanların vandallıklarına şahit olduk. Türkiye'ye karşı oyun yapanlara 'ne yaparsanız yapın biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz' dedik. Milletimize gitmekten hiçbir zaman çekinmedik " şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA