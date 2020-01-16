Bakan Dönmez: "(Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Dönmez: "Geçtiğimiz yıl hemen hemen hedeflerimizin tamamının yakalandığı bir yıl oldu. Elektrik tarafında 3 bin 600 megavat kurulu gücümüze ilave bir elektrik santrali gücüne ilave etmiş olduk. Bununla birlikte 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk."
Dönmez: "2000'li yılların başındaki kurulu gücümüz 30 bin megavattı. Neredeyse 3 kat artırmış olduk."
Dönmez: "Elektrik üretim miktarımız arttı, tüketim de tabii arttı. 120 milyar kilovat saatlerden 315 milyar kilovat saatlere ulaşmış olduk."
Dönmez: "Doğu Akdeniz'de 2 sismik gemisiyle 2 de sondaj gemisiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 tane sondajımızı da tamamlamış olduk."
Dönmez: "(TANAP'ta Avrupaya gaz akışı) 2020 yılı sonlarına doğru orada da da bir gaz akışı başlayabilir diye düşünüyoruz."