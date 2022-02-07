Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu - Haberler
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Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu

AA, Oktay Özden - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Türkiye Elektrik İletim AŞ Isparta 7. Bölge Müdürlüğüne gelişi Bakan Dönmez'in elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulunması Bakan Dönmez'in personel ve basın mensuplarına çay ikramında bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii...

ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Türkiye Elektrik İletim AŞ Isparta 7. Bölge Müdürlüğüne gelişi

Bakan Dönmez'in elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulunması

Bakan Dönmez'in personel ve basın mensuplarına çay ikramında bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki kriz merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını gün boyunca sahada takip etti.

Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Oktay Özden - Güncel

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Güncel, Haber

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