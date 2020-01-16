: Bakan Dönmez: "Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır"

16.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:53

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)

"(Tuz gölü Doğal gaz Depolama Tesisi Projesi) Toplam depolama kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkartacak yeni bir projenin de temelini attık. Bu kapasiteye ulaştığımızda dünyada tuz yapılarındaki en büyük doğalgaz depolama tesisi ülkemizde olmuş olacak"

"Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır"

"Petrol üretiminde yine bir rekor kırdık. Son 20 yılın rekoru bu. Günlük üretimimiz 50 bin varillere çıkmış ortalama, Türkiye Petrollerinin. Yaklaşık bir 10 bin varil de özel sektör üretimi var"

Kaynak: AA

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