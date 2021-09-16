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Bakan Dönmez'den IEA Başkanı Birol'a tebrik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Dönmez'den IEA Başkanı Birol'a tebrik

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'u 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' arasına seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'u 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' arasına seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "TIME dergisi tarafından 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' arasına seçilen IEA Başkanı Sayın Fatih Birol'u tebrik ediyor, enerji alanında yaptığı, vizyoner ve sorumlu çalışmaların dünyanın geleceğine olumlu katkılar sunacağına inanıyorum. Başarılarının devamı dileğiyle" dedi.


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