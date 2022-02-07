Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)

ISPARTA (DHA) - BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya bağlı Kuleönü beldesinden araçla Atabey ilçesine giderken, arazide çalışan ekiplerin aracının çamura saplandığını gördü. Ekiplerin yanına giden Bakan Dönmez, yanındakilerle birlikte çamurdan kurtarılması için aracı arkasından itti. Dönmez, daha sonraAtabey'e geçti. Dönmez, burada sahadaki ekiplerin çalışmalarını inceledi, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Kent merkezine dönen Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.