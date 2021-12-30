Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"

Bakan Çavuşoğlu:
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"

Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title