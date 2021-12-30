Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet