Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısına Katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin başkanlığında, Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katıldı. - KİEV

Kaynak: İHA
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