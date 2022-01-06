Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının savunucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini misafir etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının savunucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini misafir etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının savunucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini ağırladık. Batı Trakya Türklerinin hak ve hukuk mücadelesinden tüm baskılara rağmen vazgeçmeyen Dr. Sadık Ahmet'in hatırasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

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