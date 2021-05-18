Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bakanlıkta öğle yemeğinde bir araya geldi. Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü, ikili ilişkilerimizi ve Afgan barış sürecini görüştük" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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