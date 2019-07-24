Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İHA
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