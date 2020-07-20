Bakan Çavuşoğlu Nijer'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer'e geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika turumuzun ikinci ayağında dost ve kardeş Nijer'deyiz" ifadelerini kullandı. - NİAMEY

Kaynak: İHA