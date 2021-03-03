Bakan Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı
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Bakan Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı

03.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:13
Bakan Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'i ölümünün 8'inci yılında yayımladığı video ile andı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'i ölümünün 8'inci yılında yayımladığı video ile andı. 

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında, 'Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun' notu Müslüm Gürses'i andı. Paylaşımında, uçakta çekilen videosunu da yer veren Bakan Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkısının çalması üzerine, "Vay Müslüm Baba... Allah Rahmet eylesin" dedi. Videoda daha sonra bir anısını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Benim bir hatıram var. Bir gün Alanya'da akşama kadar çalıştım, yorgundum. Sebze-meyve topladık, Ankara'ya gideceğiz. Otobüse bindim. Müslüm Baba'nın 'Kara bulutları kaldır aradan' çalıyor. Sonra hemen uyumuşum. Sonra uyandım gene o. Sonra bir daha uyudum, gene uyandım o. Çağırdım muavini. Dedim, 'bu kaseti baştan sona arkalı önlü bununla mı doldurdunuz?'. 'Yok ağabey, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun' dedi. Ama çok güzel söylüyor. Müslüm baba Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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