- Bakan Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı Vella ile görüştü - Bakan Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı Vella ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı George Vella ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı Vella ile görüştü VALLETTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı George Vella ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarının ardından tekrar Malta'ya döndü. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta'daki San Anton Sarayı'nda Malta Devlet Başkanı George Vella tarafından kabul edildi. Kaynak: İHA