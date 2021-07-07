Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması İki bakanın fotoğraf çektirmesi Görüşmeden detaylar VILNIUS - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüştü.