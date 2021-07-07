Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması İki bakanın fotoğraf çektirmesi Görüşmeden detaylar VILNIUS - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

İki bakanın fotoğraf çektirmesi

Görüşmeden detaylar VILNIUS - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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