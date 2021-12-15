Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE Dışişleri Bakanlığında görüştü.

İki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

BAE'li mevkidaşı, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti

Görüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti.

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AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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