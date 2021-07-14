Bakan Bilgin: "Kamu İşçilerinin 2021 Yılı Tediye Ödemelerinin İlk Yarısı 16 Temmuz'da, Diğer Yarısı ise 17 Aralık'ta Yapılacak"
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Bakan Bilgin: "Kamu İşçilerinin 2021 Yılı Tediye Ödemelerinin İlk Yarısı 16 Temmuz'da, Diğer Yarısı ise 17 Aralık'ta Yapılacak"

Bakan Bilgin: 'Kamu İşçilerinin 2021 Yılı Tediye Ödemelerinin İlk Yarısı 16 Temmuz'da, Diğer Yarısı ise 17 Aralık'ta Yapılacak'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, "Kamu işçilerinin 2021 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak. " dedi.

Bakan Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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Bakan Bilgin: "Kamu İşçilerinin 2021 Yılı Tediye Ödemelerinin İlk Yarısı 16 Temmuz'da, Diğer Yarısı ise 17 Aralık'ta Yapılacak" - Haberler
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