Bakan Bak, Elmalı'da Yağlı Güreşleri İzledi

– GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi. Güreşlerin finalinde Orhan Okulu, Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan oldu.



Elmalı İlçesi'nde bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin son gününe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Bakan Bak'ın yanı sıra güreşleri Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kaymakam Gürbüz Saltaş, Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ile çevre ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda güreşsever izledi.



Recep Gürbüz Spor Sahası'ndaki güreş alanına gelen Bakan Osman Aşkın Bak beraberindeki heyetle güreşleri izlemeye gelenleri selamladı, güreşçilerle tokalaştı. Güreşseverlere seslenen Bakan Bak, Elmalı Güreşleri'nin 665'incisini düzenlemenin gurur verici olduğunu söyledi. Bu kültürü yaşatmak, devam ettirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını aktaran Bakan Bak, Kırkpınar ve Elmalı başta diğer bölgelerde de güreşlerin geleneksel olarak sürdüğünü söyledi. Güreşin korunmasını istediğini ve bu noktada her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Bakan Bak, bu geleneğin yaşatılması için çalışacaklarını kaydetti. Bakan Osman Aşkın Bak, bir süre daha güreşleri takip ettikten sonra alandan ayrıldı.



ORHAN OKULU BAŞPEHLİVAN OLDU



Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde rakiplerini eleyen Orhan Okulu ile Ali Gürbüz karşılaştı. Yarım saati geçen mücadelede birbirlerine üstünlük sağlamayan güreşçiler altın puanlamada rakibini alt etmeye çalıştı. Orhan Okulu, altın puanla Elmalı'da başpehlivanlığı elde etmeyi başardı.



Başpehlivan Orhan Okulu, ikinci Ali Gürbüz ve üçüncüler İsmail Balaban ile Recep Kara'ya ödülleri törenle verildi. Orhan Okulu'ya altın kemerini Milletvekili Hüseyin Samani taktı. Elmalı güreşlerinin ağalık ihalesini ise işadamı Tarık Sarvan 507 bin TL'ye kazandı.



- Antalya